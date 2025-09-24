American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von American Express gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 335,61 USD abwärts.
Die American Express-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 335,61 USD. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 334,31 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 336,91 USD. Bisher wurden heute 62.906 American Express-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 349,10 USD. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 3,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Mit Abgaben von 34,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 2,80 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 18.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,40 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,93 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 17.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 16.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von American Express.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,33 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
