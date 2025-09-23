American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 337,99 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,7 Prozent auf 337,99 USD. Im Tief verlor die American Express-Aktie bis auf 334,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 336,91 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 188.005 American Express-Aktien.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 220,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 34,72 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,40 USD.

Am 18.07.2025 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,15 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 18,40 Mrd. USD eingefahren.

Am 17.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 16.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von American Express.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,33 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

