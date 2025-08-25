DAX24.209 -0,3%ESt505.395 -0,9%Top 10 Crypto15,73 -0,8%Dow45.242 -0,1%Nas21.465 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1657 +0,3%Öl67,58 -1,7%Gold3.382 +0,5%
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von American Express zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 315,82 USD zeigte sich die American Express-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Die American Express-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 315,82 USD. Die American Express-Aktie legte bis auf 316,16 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 315,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 315,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 18.910 American Express-Aktien.

Am 04.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 329,14 USD an. 4,22 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 30,14 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,40 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 18.07.2025 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,15 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 19,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte American Express 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 17.10.2025 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

