American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von American Express gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 362,12 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,1 Prozent auf 362,12 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die American Express-Aktie bei 362,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 361,22 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 41.082 American Express-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 362,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2024 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD.
Am 17.10.2025 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,14 USD gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 20,57 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.01.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass American Express im Jahr 2025 15,43 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
