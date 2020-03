Erste US-Ladenkette nutzt Amazons Technik für Geschäfte ohne Kassen

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.648,40 EUR

Die US-Firma OTG will damit zunächst mehrere Lebensmittel-Geschäfte an den New Yorker Flughäfen Newark und Laguardia ausstatten. Der erste davon solle bereits kommende Woche öffnen, wie OTG am Mittwoch ankündigte. Das Unternehmen betreibt mehr als 100 Läden an amerikanischen Flughäfen.

Amazon hatte erst vor wenigen Tagen bekanntgegeben, dass die Technologie nun auch anderen Händlern angeboten werde. Der Konzern nutzt sie bisher in gut zwei Dutzend seiner hauseigenen Läden mit den Namen Amazon Go. In ihnen nehmen die Kunden einfach Artikel aus dem Regal und verlassen das Geschäft. Kameras und andere Sensoren wie Waagen in den Regalböden registrieren, wer welche Waren mitgenommen hat. Der Preis wird nachträglich abgebucht. In den Geschäften anderer Einzelhändler wird man dafür am Eingang eine Kreditkarte einlesen lassen müssen, bei Amazon Go wird ein QR-Code aus der App eingescannt./so/DP/men

SEATTLE (dpa-AFX)

