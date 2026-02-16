DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -1,6%Nas22.617 +0,3%Bitcoin56.990 -2,0%Euro1,1848 ±-0,0%Öl67,37 -1,8%Gold4.880 -2,3%
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Darum zeigt sich der Euro leicht erholt Darum zeigt sich der Euro leicht erholt
ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Südzucker auf 'Underweight' - Ziel 9 Euro

17.02.26 19:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,54 EUR -0,25 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Eine Wertberichtigung und die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26 untermauere ein grundsätzlich schwaches Zuckersegment, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Hinzu komme ein erhöhter Verschuldungsgrad des Nahrungsmittelkonzerns./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:33 / GMT

