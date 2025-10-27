ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 39 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat PVA TePla mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Gustav Froberg rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der vorläufigen Quartalszahlen und Ausblickssenkung, den Fokus auf den boomenden Auftragseingang zu richten. Dieser sei ein besserer Indikator für die Geschäftsaussichten des Technologieunternehmens als verzögerte Auslieferungen. Die daraus resultierenden Kursschwankungen seien nur temporär und böten eine Kaufgelegenheit./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu PVA TePla AG
Analysen zu PVA TePla AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|PVA TePla Halten
|SMC Research
|09:46
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
