ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt T-Mobile US auf 'Market-Perform'

13.08.25 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
215,00 EUR -0,35 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Wettbewerb am US-Telekom-Markt bleibe intensiv, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mobilfunkkunden wanderten ab bei AT&T und Verizon, aber nicht bei der US-Tochter der Deutschen Telekom./tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 21:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 04:05 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
11:51T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:51T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
30.04.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

