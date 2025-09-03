DAX23.838 +0,3%ESt505.359 +0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.118 +1,2%Euro1,1689 +0,3%Öl66,93 +0,1%Gold3.551 +0,1%
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Atoss Software auf 130 Euro - 'Buy'

05.09.25 12:05 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ATOSS Software von 145 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der ersten Präsentation seit dem zweiten Quartal nach dem jüngsten Kursrutsch viel Anlegerinteresse geweckt, schrieb Analyst Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einer hauseigenen Konferenz. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr seien im zweiten Halbjahr deutlich einfacher zu toppen - gerade im dritten Quartal./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET

Analysen zu ATOSS Software AG

DatumRatingAnalyst
09:46ATOSS Software BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025ATOSS Software BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025ATOSS Software BuyWarburg Research
24.07.2025ATOSS Software HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025ATOSS Software BuyDeutsche Bank AG
