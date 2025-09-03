ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Atoss Software auf 130 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ATOSS Software von 145 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen habe mit der ersten Präsentation seit dem zweiten Quartal nach dem jüngsten Kursrutsch viel Anlegerinteresse geweckt, schrieb Analyst Nicolas Herms in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nach einer hauseigenen Konferenz. Die Vergleichswerte aus dem Vorjahr seien im zweiten Halbjahr deutlich einfacher zu toppen - gerade im dritten Quartal./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 07:50 / CET
Nachrichten zu ATOSS Software AG
Analysen zu ATOSS Software AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|24.07.2025
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
