ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Alphabet auf 'Kaufen' - Fairer Wert 195 Dollar

25.04.25 14:49 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Alphabet C-Aktie (Alphabet C (ex Google)) nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 198 auf 195 US-Dollar gesenkt. Die Google-Muttergesellschaft habe einen sehr guten Jahresauftakt verzeichnet, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv werte er die hohe Akzeptanz der Kunden für KI-Funktionen bei der Onlinesuche und das profitable Wachstum der Cloud-Sparte./edh/tih Wer­bung Wer­bung Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 12:28 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 12:33 / MESZ ----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------

