ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser hebt Eckert & Ziegler auf 'Buy' - Ziel 21,70 Euro

12.09.25 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Eckert & Ziegler
17,53 EUR 0,40 EUR 2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Eckert & Ziegler (EckertZiegler) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 21,70 Euro belassen. Alexander Galitsa verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Studie des Pharmaunternehmens Telix im Prostata-Krebsbereich, die für das Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmen von Vorteil werden könnte. Sollte die Studie unter dem Namen "Bipass" erfolgreich sein und in der Diagnostik adaptiert werden, sieht der Experte die Chance auf eine steigende Nachfrage nach den sogenannten GA-68-Generatoren von Eckert & Ziegler. Die daraus resultierenden Möglichkeiten seien beträchtlich. Kurzfristig bleibe der Anlagehintergrund aber von Herausforderungen geprägt./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Eckert & Ziegler

DatumRatingAnalyst
09:56EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2025EckertZiegler BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.05.2025EckertZiegler HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.04.2025EckertZiegler BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
