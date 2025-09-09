ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser hebt Eckert & Ziegler auf 'Buy' - Ziel 21,70 Euro
HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Eckert & Ziegler (EckertZiegler) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 21,70 Euro belassen. Alexander Galitsa verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf eine Studie des Pharmaunternehmens Telix im Prostata-Krebsbereich, die für das Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmen von Vorteil werden könnte. Sollte die Studie unter dem Namen "Bipass" erfolgreich sein und in der Diagnostik adaptiert werden, sieht der Experte die Chance auf eine steigende Nachfrage nach den sogenannten GA-68-Generatoren von Eckert & Ziegler. Die daraus resultierenden Möglichkeiten seien beträchtlich. Kurzfristig bleibe der Anlagehintergrund aber von Herausforderungen geprägt./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:56
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.2025
|EckertZiegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.2025
|EckertZiegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.2025
|EckertZiegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.2025
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
