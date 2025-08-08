ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Eckert & Ziegler mit 'Buy' - Ziel 24 Euro
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Eckert & Ziegler (EckertZiegler) beim Kursziel von 24 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Medizin- und Messtechnikzulieferer sei der weltweit führende Anbieter radioaktiver Isotopen und radiotherapeutischer Geräte, schrieb Benjamin Thielmann in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Seine starke Marktposition sollte für den Zeitraum 2025 bis 2028 zu einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum von 10 Prozent führen, wobei die Nettogewinnmarge bis 2028 rund 18 Prozent erreichen dürfte./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Eckert & Ziegler
Analysen zu Eckert & Ziegler
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|EckertZiegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.2025
|EckertZiegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.2025
|EckertZiegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.04.2025
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.02.2025
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|EckertZiegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.2025
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.02.2025
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|03.12.2024
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|28.11.2024
|EckertZiegler Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|EckertZiegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|21.05.2025
|EckertZiegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.05.2021
|EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik Halten
|DZ BANK
|29.03.2021
|EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik Halten
|DZ BANK
|13.05.2020
|EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.11.2021
|EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik Verkaufen
|DZ BANK
|16.08.2021
|EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik Verkaufen
|DZ BANK
|15.06.2021
|EckertZiegler Strahlen- und Medizintechnik Verkaufen
|DZ BANK
