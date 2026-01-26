DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2700 -5,4%Nas22.590 -1,3%Bitcoin55.275 -3,3%Euro1,1823 +0,2%Öl72,58 +2,4%Gold5.250 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Netflix 552484 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen im Rückwärtsgang -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, AIXTRON im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenausklang folgt auf Bilanzflut: DAX zeigt sich nach Inflationsdaten letztlich behauptet Ruhiger Wochenausklang folgt auf Bilanzflut: DAX zeigt sich nach Inflationsdaten letztlich behauptet
BASF-Aktie tiefer: Chemieriese zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis BASF-Aktie tiefer: Chemieriese zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Alzchem auf 195 Euro - 'Buy'

27.02.26 20:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
146,40 EUR -10,80 EUR -6,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten die anhaltend starke Performance von Specialty Chemicals bestätigt, angeführt von Kreatin und Nitroguanidin, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alzchem Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alzchem Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Alzchem Group AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alzchem Group AG

DatumRatingAnalyst
19:51Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
09:36Alzchem Group BuyWarburg Research
09:11Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
25.02.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19:51Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
09:36Alzchem Group BuyWarburg Research
09:11Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
25.02.2026Alzchem Group BuyJefferies & Company Inc.
18.12.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alzchem Group AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen