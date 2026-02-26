Alzchem Group Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Während der Umsatz wegen der anhaltenden Schwäche der europäischen Stahlindustrie hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, hätten die Gewinne des Spezialchemieunternehmens positiv überrascht, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2025 liege im Rahmen der Erwartungen. Dabei sei auch wichtig, dass sich die Lage bei Basic & Intermediates nach der Schwäche der vergangenen Jahre zu normalisieren scheine. Weil aber positive Überraschungen fehlten, könnten die Aktien zunächst unter Druck geraten, hieß es. Die anstehende Telefonkonferenz könnte über den weiteren Kursverlauf am Freitag bestimmen./mis/ajx/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:06 / CET
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
160,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
151,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,66%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
174,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
