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Symbol SBGSF

RBC Capital Markets

Schneider Electric Outperform

08:01 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Mark Fielding hält den angekündigten 3,1 Milliarden US-Dollar schweren Kauf des Industriesoftware-Unternehmens Cognite nicht für günstig. Er sei aber dennoch strategisch sinnvoll, schrieb er in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. Mit einem Volumen von nur rund 1,5 Prozent des Börsenwerts von Schneider falle sie zudem "eindeutig in die Kategorie der 'Bolt-on'-Akquisitionen, also der Ergänzungskäufe und habe nur geringe Auswirkungen auf das Geschäft./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 15:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 15:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
285,60 €		 Abst. Kursziel*:
1,54%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
278,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,07%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
311,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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