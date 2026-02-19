DAX 25.284 +0,0%ESt50 6.138 -0,4%MSCI World 4.555 -0,3%Top 10 Crypto 8,2750 -5,4%Nas 22.657 -1,0%Bitcoin 55.412 -3,1%Euro 1,1824 +0,2%Öl 72,48 +2,2%Gold 5.259 +1,5%
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Netflix 552484 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E
Februar 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Februar 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Alzchem Group Aktie

149,20 EUR -8,00 EUR -5,09 %
STU
Marktkap. 1,63 Mrd. EUR

KGV 10,72 Div. Rendite 3,16%
WKN A2YNT3

ISIN DE000A2YNT30

Symbol ALZCF

Jefferies & Company Inc.

Alzchem Group Buy

19:51 Uhr
Alzchem Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten die anhaltend starke Performance von Specialty Chemicals bestätigt, angeführt von Kreatin und Nitroguanidin, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
148,40 €		 Abst. Kursziel*:
31,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
149,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,70%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
175,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alzchem Group AG

19:51 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 Alzchem Group Buy Warburg Research
09:11 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Alzchem Group Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Alzchem Group AG

dpa-afx Durchwachsene Zahlen AlzChem-Aktie fällt: Chemiekonzern bleibt beim Umsatz hinter Erwartungen zurück - Ergebnis über Plan AlzChem-Aktie fällt: Chemiekonzern bleibt beim Umsatz hinter Erwartungen zurück - Ergebnis über Plan
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Alzchem auf 195 Euro - 'Buy'
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker
dpa-afx ROUNDUP 2: Alzchem blickt vorsichtig ins Jahr - Aktie fällt ans SDax-Ende
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: So performt der SDAX am Freitagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX im Plus
dpa-afx WDH/ROUNDUP: Alzchem blickt vorsichtig ins Jahr - Aktie nur kurz unter Druck
dpa-afx ROUNDUP: Alzchem blickt vorsichtig ins Jahr - Aktie unter Druck
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG achieves record year in 2025: once again, record figures for sales and EBITDA thanks to proven focus on specialty chemicals and ingredients
EQS Group EQS-AFR: Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Alzchem Group AG: four two na GmbH, sell
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG paves the way for continuity and further growth: Management Board contracts of Andreas Niedermaier and Andreas Lösler extended ahead of schedule
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG Resolves Share Buyback of up to 10 Million Euros
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG approves growth investments of around EUR 120 million for additional capacity in the sports, food and health sectors
EQS Group EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG: Investment program of around 120 million euros approved for further capacity expansion in creatine products
