Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,63 Mrd. EURKGV 10,72 Div. Rendite 3,16%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
Alzchem Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alzchem von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal hätten die anhaltend starke Performance von Specialty Chemicals bestätigt, angeführt von Kreatin und Nitroguanidin, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
195,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
148,40 €
|Abst. Kursziel*:
31,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
149,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,70%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
175,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
