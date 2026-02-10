ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Overweight' - Ziel 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei rund gelaufen, mit einer Besserung in Lateinamerika, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/he

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT