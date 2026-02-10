DAX25.158 +1,2%Est506.073 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +1,3%Nas23.035 -0,1%Bitcoin57.049 +1,2%Euro1,1886 +0,1%Öl68,74 -1,3%Gold5.065 -0,4%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Overweight' - Ziel 73 Euro

12.02.26 16:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
66,96 EUR 2,44 EUR 3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei rund gelaufen, mit einer Besserung in Lateinamerika, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT

mehr Analysen