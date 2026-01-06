AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 106,3 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Brauereikonzern dürfte ein weiteres herausforderndes Quartal hinter sich haben, schrieb Mitch Collett in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Gründe dafür seien schwierige Marktbedingungen in den USA, Mexiko, Brasilien, Südafrika und China./edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
56,30 €
|Abst. Kursziel*:
4,80%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
56,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,50%
|
Analyst Name:
Mitch Collett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
