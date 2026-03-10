DAX 23.679 +0,2%ESt50 5.774 -0,4%MSCI World 4.422 -0,1%Top 10 Crypto 9,2505 -0,8%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.130 +0,5%Euro 1,1563 +0,1%Öl 96,83 +3,4%Gold 5.178 +0,4%
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

62,86 EUR +0,08 EUR +0,13 %
STU
56,69 CHF +0,07 CHF +0,11 %
BRX
Marktkap. 122,27 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

Bernstein Research

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

11:56 Uhr
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
62,86 EUR 0,08 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Der größte realistische Deal in der Bierbranche wäre eine Übernahme der in privaten Händen befindlichen Castel durch AB Inbev, schrieb Trevor Stirling am Mittwochabend. Dieser dürfte einen Umfang von bis zu 15 Milliarden US-Dollar haben. Interesse dürfte AB Inbev vor allem am Afrika-Geschäft der Castel Group haben, die Bier und Softdrinks produziert./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 20:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
61,84 €		 Abst. Kursziel*:
32,60%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
62,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,45%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

11:56 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
26.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
20.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen DZ BANK
16.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Februar 2026: Die Expertenmeinungen zur AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Safran, AB Inbev, Siemens Energy, Hensoldt und Kone.
dpa-afx AB InBev-Aktie fester: Operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet gesteigert
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren angefallen
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Growth Stock
Zacks Here's Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Strong Value Stock
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is Anheuser-Busch Inbev (BUD) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
Zacks Why Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Top Growth Stock for the Long-Term
Zacks Should Value Investors Buy AnheuserBusch InBev (BUD) Stock?
Zacks Is AnheuserBusch InBev (BUD) Stock Outpacing Its Consumer Staples Peers This Year?
Zacks Anheuser-Busch Inbev (BUD) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
