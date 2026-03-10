DAX 23.541 -0,2%ESt50 5.746 -0,1%MSCI World 4.356 -0,2%Top 10 Crypto 9,5530 +4,3%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.109 +3,1%Euro 1,1469 -0,4%Öl 100,2 -1,6%Gold 5.093 +0,0%
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

63,10 EUR +0,70 EUR +1,12 %
STU
56,92 CHF +0,52 CHF +0,93 %
BRX
Marktkap. 122,16 Mrd. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV

ISIN BE0974293251

Symbol BUDFF

UBS AG

12:11 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
63,10 EUR 0,70 EUR 1,12%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev nach Gesprächen mit dem Chef Michel Doukeris mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Buy" belassen. Der Bierbrauer sei zuversichtlich, dass sich die Volumina wieder erholen, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstagnachmittag. Die Trends in China seien positiv und das Wetter in der Absatzregion Lateinamerika vorteilhaft./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 16:36 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,96 €		 Abst. Kursziel*:
22,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
63,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,03%
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

12:11 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
12.03.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
26.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG
20.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen DZ BANK
16.02.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

