ANALYSE-FLASH: UBS startet Befesa mit 'Buy' - Ziel 44 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Recycling-Spezialist sei in seinem Bereich global führend, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht viele Möglichkeiten, um zu wachsen - entweder aus eigener Kraft oder durch Zukäufe. Mit der Aktie könnten Anleger strategisch auf Wachstum in den USA und Europa setzen. Er verwies dabei explizit auf das Geschäft mit Kunden, die Elektrolichtbogenöfen verwenden, um Stahlschrott zur Stahlerzeugung zu verwerten./rob/tih/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT
Nachrichten zu Befesa
Analysen zu Befesa
|12:56
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.2025
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:56
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.08.2025
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.2025
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.2025
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.2025
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.2025
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
