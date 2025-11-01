DAX 24.051 +0,4%ESt50 5.670 +0,1%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.168 -2,9%Euro 1,1526 -0,1%Öl 65,01 -0,1%Gold 4.015 +0,3%
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Befesa Aktie

28,48 EUR -0,32 EUR -1,11 %
STU
26,30 CHF -0,06 CHF -0,22 %
BRX
Marktkap. 1,15 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Symbol BFSAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Befesa Buy

08:06 Uhr
Befesa Buy
Befesa
28,48 EUR -0,32 EUR -1,11%
Charts| News| Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Entscheidend positiver Faktor sei für ihn die hohe Auslastung des Recyclingspezialisten in den so wichtigen europäischen Standorten, schrieb Lasse Stueben am Freitag in der Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Aktien hält er für zu günstig./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Befesa

08:06 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 Befesa Buy UBS AG
30.10.25 Befesa Buy UBS AG
30.10.25 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Befesa Buy UBS AG
mehr Analysen

