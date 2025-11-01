Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Entscheidend positiver Faktor sei für ihn die hohe Auslastung des Recyclingspezialisten in den so wichtigen europäischen Standorten, schrieb Lasse Stueben am Freitag in der Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Aktien hält er für zu günstig./rob/ag/tih

