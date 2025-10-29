Befesa Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Fabian Piasta attestierte dem Recycling-Spezialisten am Donnerstag "starke Quartalszahlen". Befesa sei im dritten Quartal die erwartete Rückkehr zum Mengenwachstum gelungen. Die Gewinnentwicklung habe sich auch aufgrund des günstigen Preis- und Kostenumfelds weiter verbessert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
