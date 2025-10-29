DAX 24.109 -0,1%ESt50 5.681 -0,4%MSCI World 4.395 -0,7%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.726 -1,0%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1575 -0,3%Öl 64,28 -1,0%Gold 3.976 +0,8%
Befesa Aktie

28,54 EUR -0,78 EUR -2,66 %
STU
26,44 CHF -0,76 CHF -2,79 %
BRX
Marktkap. 1,18 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Symbol BFSAF

Jefferies & Company Inc.

Befesa Buy

09:26 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
28,54 EUR -0,78 EUR -2,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Fabian Piasta attestierte dem Recycling-Spezialisten am Donnerstag "starke Quartalszahlen". Befesa sei im dritten Quartal die erwartete Rückkehr zum Mengenwachstum gelungen. Die Gewinnentwicklung habe sich auch aufgrund des günstigen Preis- und Kostenumfelds weiter verbessert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,34 €		 Abst. Kursziel*:
26,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,64%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

