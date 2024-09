Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Der DAX gibt am Montag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Montag geht es im DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,17 Prozent auf 19.440,74 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,854 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,315 Prozent schwächer bei 19.412,33 Punkten, nach 19.473,63 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 19.447,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19.412,33 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Der DAX erreichte am letzten Handelstag August, dem 30.08.2024, den Stand von 18.906,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Wert von 18.235,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 15.386,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 15,93 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.491,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.345,02 Zähler.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Bayer (+ 1,78 Prozent auf 30,93 EUR), Zalando (+ 0,94 Prozent auf 29,98 EUR), Siemens Energy (+ 0,73 Prozent auf 33,14 EUR), adidas (+ 0,71 Prozent auf 242,00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,37 Prozent auf 54,12 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Porsche Automobil vz (-2,98 Prozent auf 41,03 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,08 Prozent auf 95,10 EUR), BMW (-1,33 Prozent auf 80,06 EUR), Continental (-1,27 Prozent auf 59,04 EUR) und Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 33,99 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 449.083 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 239,949 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 9,02 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

