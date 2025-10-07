Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels leichter

ATX Prime-Entwicklung

Der ATX Prime bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Am Dienstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,57 Prozent leichter bei 2.350,94 Punkten. In den Dienstagshandel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2.364,31 Punkten, nach 2.364,31 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2.370,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2.348,96 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2.293,95 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2025, den Stand von 2.218,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1.804,37 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 28,75 Prozent aufwärts. Bei 2.428,97 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.745,07 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell PORR (+ 4,91 Prozent auf 28,85 EUR), Polytec (+ 3,57 Prozent auf 3,19 EUR), Semperit (+ 2,99 Prozent auf 13,08 EUR), STRABAG SE (+ 2,53 Prozent auf 81,10 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2,52 Prozent auf 26,45 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-6,42 Prozent auf 3,50 EUR), Frequentis (-5,02 Prozent auf 83,20 EUR), Andritz (-4,07 Prozent auf 59,00 EUR), Addiko Bank (-3,24 Prozent auf 20,90 EUR) und FACC (-3,18 Prozent auf 9,13 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 378.580 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 33,961 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,58 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net