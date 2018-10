Amazon scheinbar bald mit neuem Streaming-Angebot

Nicht Prime-Video

Der weltweit größte Online-Versandhändler Amazon soll nach "CNBC"-Angaben kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Streaming-Dienstes stehen. Dieser soll, laut Angaben von Insidern, auch Nicht-Amazon-Prime-Kunden im Rahmen des Fire-TV-Dienstes gratis zur Verfügung gestellt werden. Dabei handele es sich nicht um ein Gratis-Prime-Video, sondern um einen werbefinanzierten Dienst mit dem Namen "Free Dive", welcher die Amazon-Tochter IMDb ergänzen soll. Die international größte Datenbank für Filme und Serien gehört seit 1998 zum Amazon-Konzern. Der neue Dienst sei jedoch nicht als Konkurrenz zum eigenen Prime-Video-Angebot angedacht - nur eine Auswahl an Videos soll auf dieser Plattform zugänglich sein. Das Portfolio der Gratis-Variante soll demnach ältere Formate enthalten, führt der Nachrichtendienst weiter aus.

TV-Werbemarkt

Obwohl der neue Gratis-Streaming-Dienst keine Konkurrenz zu Netflix ist, könnte Amazon einen satten Gewinn durch Werbeeinnahmen einstreichen. Der TV-Werbemarkt soll nach Angaben vom US-amerikanischen Marktforschungsunternehmen "eMarketer" Einnahmen in Höhe von 70 Milliarden US-Dollar noch in diesem Jahr verbuchen - der Markt für Over-The-Top-Inhalte, wie zum Beispiel dem Amazon Fire TV, sei 7 Milliarden US-Dollar groß. Mit einem werbefinanzierten Streaming-Dienst könnte der Online-Versandriese seinen Marktanteil, von aktuell vier Prozent, am Online-Werbemarkt erhöhen und Google und Facebook einholen - diese nennen knapp 57 Prozent des Online-Werbemarktes ihr Eigen. Zudem sollen Werbetreibende Zugang zu Informationen über Zuschauergruppen erhalten. Dieser Zugriff würde den Streaming-Dienst attraktiver für Unternehmen machen, da diese gezielter Werbung schalten können und nebenbei Amazon mehr Geld einbringen. Auf "CNBC"-Anfragen habe der Online-Versandhändler nicht reagiert.

