Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 gibt am Freitagnachmittag nach

NASDAQ-Handel im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitag.

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 19:59 Uhr via NASDAQ um 1,48 Prozent auf 18.027,25 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,081 Prozent höher bei 18.312,78 Punkten, nach 18.297,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17.995,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18.416,73 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,44 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 08.02.2024, den Stand von 17.783,17 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 08.12.2023, den Wert von 16.084,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 12.215,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,97 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18.416,73 Punkten. Bei 16.249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit JDcom (+ 2,83 Prozent auf 24,67 USD), Biogen (+ 2,29 Prozent auf 224,39 USD), Xcel Energy (+ 2,23 Prozent auf 51,16 USD), Apple (+ 2,04 Prozent auf 172,45 USD) und Moderna (+ 2,03 Prozent auf 101,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Marvell Technology (-11,07 Prozent auf 75,67 USD), Costco Wholesale (-7,61 Prozent auf 725,80 USD), Broadcom (-6,52 Prozent auf 1.315,34 USD), NVIDIA (-5,86 Prozent auf 872,36 USD) und Constellation Energy (-5,77 Prozent auf 169,22 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.430.834 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 2,733 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net