Anleger in New York warten auf Impulse: S&P 500 zum Handelsende an Nulllinie

S&P 500-Entwicklung

Der S&P 500 schloss den Handelstag stabil ab.

Schlussendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 5.344,39 Punkten ab. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 44,554 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,198 Prozent auf 5.354,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5.344,16 Punkten am Vortag.

Bei 5.371,20 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.324,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.07.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.615,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Wert von 5.222,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 4.464,05 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5.669,67 Punkten. Bei 4.682,11 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell KeyCorp (+ 9,10 Prozent auf 15,94 USD), Super Micro Computer (+ 6,33 Prozent auf 540,98 USD), First Republic Bank (+ 6,25 Prozent auf 0,02 USD), NVIDIA (+ 4,08 Prozent auf 109,02 USD) und Deckers Outdoor (+ 3,15 Prozent auf 918,30 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil SVB Financial Group (-45,00 Prozent auf 0,01 USD), Albemarle (-6,92 Prozent auf 76,00 USD), Hanesbrands (-5,25 Prozent auf 5,77 USD), VF (-4,66 Prozent auf 16,59 USD) und Walgreens Boots Alliance (-4,49 Prozent auf 10,20 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 61.627.188 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,010 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

