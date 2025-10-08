Werte in diesem Artikel

APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" fragt: Bitcoin, Blockchain & Betrug - Wie sicher ist Krypto?

Kryptowerte im Realitätscheck - zwischen Hype, Regulierung und

Risiko

Wien (APA-ots) - Sind Digitale Coins ein Geld- und Banken-Ersatz? Ein

Highway zu

schnellem Reichtum? Eine ganz normale Geldanlage? Wie sicher sind

Krypto-Assets? Unsere Expertinnen Fiona Springer und Patricia Floh-

Weninger widmen sich in der fünften Folge des FMA-Podcasts "Reden wir

über Geld" dem Thema Krypto-Werte und haben dafür zum ersten Mal auch

einen Gast eingeladen. Ralph Rirsch, Krypto-Experte aus der FMA klärt

auf: Was ist Bitcoin, was ist die Blockchain, was sind Stablecoins

und wie erkennt man, ob eine Krypto-Börse seriös ist?

In der jetzt veröffentlichten Folge geben die FMA-Expert:innen

einen Überblick über die verschiedenen Arten von Krypto-Assets und

erklären, warum die zunehmende Regulierung gerade für Anleger:innen

gut ist und worauf man zum Beispiel bei der Verwahrung von Coins

achten sollte. Im "Fraud der Folge" geht es ebenfalls um ein

Betrugsschema mit Krypto-Bezug: den sogenannten Rug Pull. Dabei wird

ein neues Krypto-Projekt mit großem Marketingaufwand beworben. Doch

sobald genug Geld im System ist, ziehen die Entwickler:innen das

Kapital ab und lassen das Projekt kollabieren. Zurück bleiben ein

wertloser Coin und enttäuschte Anleger:innen.

Die neue Folge von "Reden wir über Geld" ist auf allen gängigen

Podcast-Plattformen und unter

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast abrufbar. Auf Instagram

finden Sie die Verbraucherinformationen der FMA unter @

redenwiruebergeld. Eine aktuelle Warnung der europäischen

Aufsichtsbehörden zum Umgang mit Kryptowerten finden Sie auf der

Website der FMA.

