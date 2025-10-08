APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" fragt: Bitcoin, Blockchain...
APA ots news: FMA-Podcast "Reden wir über Geld" fragt: Bitcoin, Blockchain & Betrug - Wie sicher ist Krypto?
Kryptowerte im Realitätscheck - zwischen Hype, Regulierung und
Risiko
Wien (APA-ots) - Sind Digitale Coins ein Geld- und Banken-Ersatz? Ein
Highway zu
schnellem Reichtum? Eine ganz normale Geldanlage? Wie sicher sind
Krypto-Assets? Unsere Expertinnen Fiona Springer und Patricia Floh-
Weninger widmen sich in der fünften Folge des FMA-Podcasts "Reden wir
über Geld" dem Thema Krypto-Werte und haben dafür zum ersten Mal auch
einen Gast eingeladen. Ralph Rirsch, Krypto-Experte aus der FMA klärt
auf: Was ist Bitcoin, was ist die Blockchain, was sind Stablecoins
und wie erkennt man, ob eine Krypto-Börse seriös ist?
In der jetzt veröffentlichten Folge geben die FMA-Expert:innen
einen Überblick über die verschiedenen Arten von Krypto-Assets und
erklären, warum die zunehmende Regulierung gerade für Anleger:innen
gut ist und worauf man zum Beispiel bei der Verwahrung von Coins
achten sollte. Im "Fraud der Folge" geht es ebenfalls um ein
Betrugsschema mit Krypto-Bezug: den sogenannten Rug Pull. Dabei wird
ein neues Krypto-Projekt mit großem Marketingaufwand beworben. Doch
sobald genug Geld im System ist, ziehen die Entwickler:innen das
Kapital ab und lassen das Projekt kollabieren. Zurück bleiben ein
wertloser Coin und enttäuschte Anleger:innen.
Die neue Folge von "Reden wir über Geld" ist auf allen gängigen
Podcast-Plattformen und unter
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast abrufbar. Auf Instagram
finden Sie die Verbraucherinformationen der FMA unter @
redenwiruebergeld. Eine aktuelle Warnung der europäischen
Aufsichtsbehörden zum Umgang mit Kryptowerten finden Sie auf der
Website der FMA.
