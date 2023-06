Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Apple 167,48 EUR

Das Papier von Apple befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,0 Prozent auf 177,81 USD ab. Bei 177,43 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 180,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.816.247 Stück gehandelt.

Bei 184,95 USD erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 4,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 124,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,17 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 177,25 USD.

Am 04.05.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,51 Prozent zurück. Hier wurden 94.836,00 USD gegenüber 97.278,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 26.07.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

