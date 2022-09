Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple wird am Mittag ausgebremst

Die Apple-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 156,68 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 155,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 156,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.583 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 172,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Bei 119,44 EUR fiel das Papier am 05.10.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 175,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 28.07.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 82.959,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 81.434,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2022 6,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

