Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagmittag schwächer

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 147,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 147,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 148,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.382 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,51 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,11 USD.

Am 28.07.2022 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 82.959,00 USD gegenüber 81.434,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Apple-Bilanz für Q4 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2022 6,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

