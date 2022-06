Apple Aktie News: Apple am Freitagvormittag mit Einbußen

Das Papier von Apple gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10.06.2022 09:22:00 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 134,94 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 134,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.216 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 17,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.06.2021 (103,50 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,38 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 179,22 USD.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 97.278,00 USD – ein Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 89.584,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,58 USD je Apple-Aktie.

