Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple reagiert am Nachmittag positiv

Die Apple-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 140,88 EUR. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 141,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.113 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 18,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.06.2022 bei 123,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 13,74 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 173,38 USD für die Apple-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 27.10.2022. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 90.146,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83.360,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Apple am 26.01.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

