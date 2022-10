Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Donnerstagnachmittag

Der Apple-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 140,76 EUR. Die Apple-Aktie sank bis auf 138,74 EUR. Bei 142,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 87.231 Apple-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,48 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,11 USD je Apple-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 28.07.2022. Es stand ein EPS von 1,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81.434,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82.959,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Am 26.10.2023 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,10 USD je Aktie aus.

