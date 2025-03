Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag im Plus

So bewegt sich Apple

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 211,71 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 211,71 USD. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 213,43 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 211,29 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 4.520.119 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 243,48 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 30.01.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 124,30 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 119,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Apple-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.04.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,31 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende in Rot

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Abgaben

Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels im Minus