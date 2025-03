Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Apple

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Mit einem Kurs von 213,99 USD zeigte sich die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Im NASDAQ-Handel kam die Apple-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 213,99 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 215,14 USD. Bei 212,97 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 214,26 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.126.005 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,54 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 164,08 USD ab. Abschläge von 23,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 243,48 USD für die Apple-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.01.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 124,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 119,58 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,31 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

