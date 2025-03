Aktienentwicklung

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple macht am Mittwochnachmittag Boden gut

19.03.25 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 215,89 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 15:53 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 218,76 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,13 USD. Bisher wurden heute 3.252.121 Apple-Aktien gehandelt. Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Bei 164,08 USD erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 243,48 USD an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 30.01.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,19 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 124,30 Mrd. USD gegenüber 119,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Apple am 24.04.2025 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,31 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Apple-Aktie NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich zum Handelsende schwächer Börse New York in Rot: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

