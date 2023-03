Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag nahezu unverändert

Die Apple-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 09:21 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 157,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.634 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 31.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,61 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 12,31 Prozent Luft nach oben. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 162,75 USD für die Apple-Aktie.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,10 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD im Vergleich zu 123.945,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 27.04.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,96 USD je Apple-Aktie.

