Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag billiger

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 158,16 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 12.224 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,61 USD. Dieser Kurs wurde am 31.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,94 Prozent. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 27,37 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 162,75 USD aus.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 117.154,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 123.945,00 USD umgesetzt worden.

Am 27.04.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,96 USD je Apple-Aktie.

