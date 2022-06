Apple Aktie News: Apple am Mittag mit Verlusten

Der Apple-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 22.06.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 126,58 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 126,32 EUR. Bei 127,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 31.849 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 162,88 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 22,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.06.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 14,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 28.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 97.278,00 USD gegenüber 89.584,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,58 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

