Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Das Papier von Apple legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 161,81 USD. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 162,17 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 161,55 USD. Bisher wurden heute 8.754.187 Apple-Aktien gehandelt.

Bei 179,61 USD markierte der Titel am 31.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 9,91 Prozent wieder erreichen. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 30,31 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 162,75 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 2,10 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 117.154,00 USD in den Büchern – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 123.945,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

