Apple Event im Live Ticker -- Apple-Aktie leichter -- Neue iPhones, Apple TV+ und mehr bei Keynote von Apple erwartet

16:59 Uhr:

Wem das verbaute Gold im iPhone nicht ausreicht, der kann sich auch eine russische Luxusversion des Apple iPhone 11 zulegen: Zeitgleich zum Release des neuen iPhone, wird das russische Unternehmen Caviar eine Luxusversion des Smartphones anbieten - zum Preis eines Mittelklassewagens. Dafür erhält der Käufer exklusive Ausstattungsmerkmale wie Stücke vom Mond, von einem Meteoriten und einem Raumschiff … Kostenpunkt bis zu knapp 50.000 US-Dollar.

16:30 Uhr:

Apple hat sich ebenfalls dem allgegenwärtigen Thema Nachhaltigkeit verschrieben. Um nachhaltiger produzieren zu können, arbeitet Apple künftig mit dem Unternehmen RESOLVE zusammen. Die dazugehörige Salmon Gold Partnerschaft ermöglicht umweltschonenden Goldabbau und verspricht Wiederaufbaumaßnahmen rund um die Schürfgebiete.

16:14 Uhr:

Was kann iOS 13? Das neue Betriebssystem soll reaktionsschneller sein und einen Darkmodus anbieten. Durch das neue, dunkle Farbschema soll es zu einem "beeindruckenden neuen Look" kommen, kündigte Apple an. Wer nicht gerne auf dem iPhone-Keyboard tippt, kann sich auf QickPath freuen. Damit können Nutzer über die Tastatur streichen anstatt zu tippen. Zudem sind schnellere Auswahl des Wi-Fi-Netzwerkes sowie eine neue Songtext-Anzeige und Verbindung des iPhone mit dem Controller erwartete Features.

15:52 Uhr:

Doch was wird nach dem iPhone Apples nächster Kassenschlager? Die Absätze des iPhones sind seit geraumer Zeit rückläufig, Dienstleistungen wie Apple TV+, Apple Pay, iCloud & Co. rücken immer mehr in den Fokus. Die Geschäfte rund um tragbare Hardware, sogenannte Wearables aus dem Hause Apple, wie AirPods, Apple Watch und dem Lautsprecher HomePod, verzeichnen in jüngster Vergangenheit ein rasantes Wachstum.

15:41 Uhr:

Die Apple-Aktie startete mit einem leichten Aufschlag in den Dienstagshandel an der NASDAQ - doch es gibt offenbar keine Vorschusslorbeeren von Seiten der Börsianer. Das Papier dreht früh um 0,65 Prozent ins Minus auf einen Kurs von 212,78 US-Dollar.

15:09 Uhr:

Für Gamer dürfte Apple auch noch eine Neuerung im Ärmel haben: Die Ankündigung des Starts des Arcade Gaming Service - dieser soll sich auf einen monatlichen Preis von 4,99 US-Dollar belaufen.

14:54 Uhr:

Der Apple Store bereitet sich traditionell im Hintergrund auf die Neuheiten vor und ist aktuell offline.

14:28 Uhr:

Die Apple-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ um 0,1 Prozent leichter bei 213,95 US-Dollar.

14:26 Uhr:

... dabei investierte Apple angeblich sechs Milliarden Dollar in Streaming-Inhalte, um seinen für Herbst angekündigten Streamingdienst Apple TV+ für rund 10 US-Dollar im Monat auf den Weg zu bringen. Die Konkurrenz wie Netflix und Disney mit Disney+ schläft nicht. Apple TV+ dürfte sicherlich auch heute Abend bei der Keynote zum großen Thema werden.

14:10 Uhr:

Auch in Sachen Innovation musste Apple zuletzt eine Schlappe hinnehmen. Im letzten Jahr war der iKonzern noch das innovativste Unternehmen überhaupt - nun reicht es nur noch für Platz 17 im Fast-Company-Ranking. Andere Unternehmen wie Alibaba und Walt Disney rauschen an Apple vorbei ...

13:37 Uhr:

Unterdessen musste Apple seinen Platz als wertvollstes Unternehmen der Welt räumen. So hat die jüngste Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) ergeben, dass Apple nach sieben Jahren Microsoft weichen musste. Schon seit geraumer Zeit ist die Rede davon, dass der iPhone-Markt gesättigt sei und der iKonzern sich neue Ideen einfallen lassen muss. Noch belegt er mit einer Marktkapitalisierung von 896 Milliarden US-Dollar den zweiten Platz, vor Microsoft mit einem Marktwert von 905 Milliarden US-Dollar.

13:00 Uhr:

Wird Apple während des Events den Einstieg in den Kryptomarkt ankündigen? Nach Apple Pay könnte auch ein Apple Coin anstehen. Möglich ist es, "wir beobachten Kryptowährungen", äußerte Vizepräsidentin für Apple Pay, Jennifer Bailey, in einem Interview gegenüber CNBC. Neben Datensicherheit, Privatsphäre und der Apple Card gehören auch Kryptowährungen zur Agenda des Konzerns - wenn auch für einen späteren Zeitpunkt. "Wir glauben, dass interessantes langfristiges Potenzial" in dem seit zwei Jahren bekannten Internetgeld stecke, "aber wir richten uns [momentan] schwerpunktmäßig danach, was Verbraucher heute benutzen". Also heißt es wohl noch abwarten.

12:25 Uhr:

Zum Problem für Apple könnte jedoch die Lieferkette werden, die einer Reuters-Statistik zufolge stark von China abhängig ist. 2015 saßen noch 45 Prozent der Apple-Zulieferer für Bauteile wie Glas, Alu-Gehäuse, Kabel und Elektronik in der Volksrepublik. Heute sind es 47,6 Prozent. Zwar hat Apple in den vergangenen Jahren auch auf Werken in andere Ländern wie Indien oder Brasilien zurückgegriffen. Allerdings sind diese Fabriken kleiner.

12:07 Uhr:

Auch wenn der Handelsstreit zwischen China und den USA die Märkte in Atem hält, so ist die US-Investmentbank JPMorgan davon überzeugt, dass die Streitigkeiten nicht ungefährlich sind, doch Apple sich keine großen Sorgen machen müsse. Der iKonzern sei gut aufgestellt und habe ein gutes Timing, um keinen erheblichen Schaden durch die Zölle zu nehmen, glauben die Analysten von JPMorgan. Denn wie kürzlich bekannt wurde, sei es Apple gelungen, sowohl die Produktions- als auch die Materialkosten für die neuen Modelle zu reduzieren, berichtete JPMorgan. So soll die Produktion eines neuen iPhones 30 bis 50 US-Dollar weniger kosten als beispielsweise die des iPhone XS. Wir sind gespannt wie sich die Preise für die Endverbraucher gestalten werden.

11:32 Uhr:

An eine verbesserte Wasserfestigkeit habe Apple Informationen Bloombergs zufolge ebenfalls gedacht. So könnte das iPhone 11 weit länger als 30 Minuten unter Wasser getaucht werden, ohne Schaden zu nehmen.

11:04 Uhr:

Teure Display-Reparaturen adé? Bloomberg berichtet, dass die neuen iPhone Modelle mit bruchsicherem Glas ausgestattet sein sollen. Geht das Display des iPhones durch ein Ungeschick kaputt, kann dies für den Smartphone-Besitzer, der nicht über die AppleCare-Versicherung verfügt, sehr schnell sehr teuer werden. So beläuft sich die Display-Reparatur nach Ablauf der Garantie eines iPhone 6 und eines iPhone SE laut der Apple Deutschland Webseite auf 151,10 Euro und stellt damit noch das günstigste Angebot auf der Seite dar. Für das iPhone XS Max werden beim Bruch des Bildschirms gar satte 361,10 Euro fällig. Dies könnte mit den neuen Modellen der Vergangenheit angehören.

10:35 Uhr:

iPhone-Kameras bald so gut wie professionelle Videokameras? Auch die Video-Funktion der neuen iPhones soll Medienberichten zufolge weiterentwickelt werden. So soll es mit den neuen iPhones möglich sein, in einer Video-Aufnahme verschiedene Effekte per Touchscreen zu integrieren. Auch das Entsperren mithilfe der Gesichtserkennung Face-ID soll merklich verbessert worden sein.

10:00 Uhr:

Worauf können sich Apple-Fans freuen? Die Keynote wird wohl einmal mehr im Zeichen neuer iPhones stehen: Die neuen potenziellen Modelle des iPhone 11 sollen Gerüchten zufolge ein verbessertes Kamerasystem erhalten. Mit einem zusätzlichen Ultra-Weitwinkel-Objektiv sollen dann alle drei Kameras - mittlere Brennweite, Teleobjektiv und Ultra-Weitwinkel - gleichzeitig ausgelöst werden, um daraus bessere Fotos kombinieren zu können. Dies könnte die Qualität der bei schwachem Licht aufgenommenen Fotos verbessern. Daneben soll bilateres Laden möglich und die Smartphones werksseitig mit der Betriebssystemversion iOS 13 ausgestattet sein. Außerdem wird darüber spekuliert, dass die unterschiedlichen Speicheroptionen 128, 256 und 512 GB zum Angebot des iKonzerns gehören sollen. Des Weiteren solle man künftig die AirPods-Ohrhörer in ihrem Gehäuse drahtlos auf der Rückseite der neuen iPhones aufladen können.

09:41 Uhr:

Die finanzen.net Redaktion begleitet heute Abend ab 18:30 Uhr wie gewohnt live die Präsentation der neuesten Produkte von Apple. Spekulationen zufolge sollen Fans und Anlegern zahlreiche Neuheiten präsentiert werden.

Ob der IT-Riese aus Cupertino die Erwartungen enttäuscht, erfüllen oder gar toppen kann und wie die Apple-Aktie auf das Event reagieren wird, das erneut im "Steve Jobs Theatre" auf dem Apple Park Campus stattfindet, erfahren Sie hier im finanzen.net Live-Ticker zur Apple Keynote.



