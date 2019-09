Aktienzahltag: Apple-Chef Tim Cook spendet Teil seines Aktienpaketes

• Tim Cook wurden bis zu 560.000 Aktien zugeteilt• Großteil fiel für Steuer weg• Millionen-Spende an Stiftung

Während Apple seit geraumer Zeit im Begriff ist, einen grundlegenden Wandel zu vollziehen, ist eine Konstante geblieben: Seit August 2011 ist Tim Cook Chief Executive Officer bei Apple und führt den Konzern weg von einem reinen Technologiekonzern hin zu einem Dienstleistungskonzern.

"Bleibe-Bonus" und Zielerreichung

Auch ein alter Hase wie Tim Cook muss sich seine Brötchen fleißig verdienen: Teil seiner Zielvereinbarung war unter anderem die Performance der Apple-Aktie. Der Total Shareholder Return des Papiers musste im S&P 500 im Zeitraum von August 2018 und August 2019 im vorderen Drittel rangieren. Mit 280.000 Restricted Stock Units erhielt er auf diese Weise eine Hälfte seines Aktienpaketes. Die andere belohnt seine Treue als Konzernoberhaupt: 280.000 Apple-Aktien bekam Cook als "Bleibe-Bonus". Insgesamt standen dem 58-Jährigen 560.000 Aktien zu - von den beiden Bonuspaketen gingen allerdings 294.840 Aktien nicht an Cook, sondern wurden direkt dafür verwendet, um Steuern zu zahlen. Die übrigen 265.160 Apple-Anteile machte Cook im Rahmen eines abgestimmten Tranchenplans zu Bargeld.

In der bereits angelaufenen Periode könnte der Apple-Chef noch mehr absahnen: Werden die neuen Ziele bis August 2021 erreicht, stehen Cook weitere 1,8 Millionen Restricted Stock Units zu.

Großzügige Spende

Der Apple-CEO hat immer wieder davon gesprochen, kein Vermögen mit ins Grab nehmen zu wollen. Stattdessen wolle er regelmäßig ausgewählte Spenden verteilen. Außerdem zahlt er seinem Neffen den College-Besuch - nach dessen Abschluss werde er "systematisch" spenden, erklärte er einmal gegenüber Medien. Damit reiht er sich in die Riege von berühmten CEOS, die ihre Gelder gerne karikativen Zwecken zugutekommen lassen - so auch Microsoft-Chef Bill Gates , der seine Förderung von Gesundheitsorganisationen als sein bestes Milliardeninvestment bezeichnete.

Erst am vergangenen Montag, den 26. August, wurde bekannt, dass Cook eine großzügige Summe an eine wohltätige Einrichtung gegeben haben soll: Wie einer Börsenmeldung zu vernehmen ist, spendete Cook 23.700 Aktien an eine Stiftung - um welche Institution es sich handelt, ist allerdings nicht bekannt. Berechnet mit dem Schlusskurs von diesem Tag erhielt die unbenannte Einrichtung Anteilsscheine im Wert von rund 4,9 Millionen US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images