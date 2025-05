Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 200,25 USD bewegte sich die Apple-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 200,25 USD bewegte sich die Apple-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 202,73 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 199,90 USD nach. Bei 200,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.021.783 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 260,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,88 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 169,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 225,09 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 01.05.2025. Das EPS wurde auf 1,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,53 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 95,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,75 Mrd. USD umgesetzt.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,18 USD je Apple-Aktie.

