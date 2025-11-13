Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach unten. In der SAU-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 25,78 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 25,78 SAR. Bei 25,74 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 25,86 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 2.180.007 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 29,00 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,49 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 23,04 SAR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 SAR ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,40 SAR gegenüber 0,40 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 418,16 Mrd. SAR – eine Minderung von 10,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 464,63 Mrd. SAR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 10.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 08.03.2027 erwartet.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,54 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

