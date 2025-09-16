Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag stabil

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SAU-Handel nahezu unverändert bei 23,37 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 23,37 SAR. Bei 23,38 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ging bis auf 23,35 SAR. Mit einem Wert von 23,35 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 315.504 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Bei 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 19,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2024 mit 1,78 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,33 SAR je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,44 SAR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,51 SAR fest.

Redaktion finanzen.net

