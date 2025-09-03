Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 131,78 USD.
Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 131,78 USD. Im Tageshoch stieg die Arm-Aktie bis auf 132,47 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 131,00 USD. Zuletzt wechselten 89.362 Arm-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 64,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 30.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Arm wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
