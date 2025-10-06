Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Arm zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 160,20 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,0 Prozent auf 160,20 USD. Im Tageshoch stieg die Arm-Aktie bis auf 160,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,44 USD. Zuletzt wechselten 465.779 Arm-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,88 USD. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,16 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Arm einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

