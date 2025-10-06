Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm präsentiert sich am Montagabend stärker

So bewegt sich Arm

Die Aktie von Arm zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 158,01 USD.

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 158,01 USD. Die Arm-Aktie zog in der Spitze bis auf 160,51 USD an. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 155,44 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 886.657 Arm-Aktien.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,88 USD an. Mit einem Zuwachs von 15,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 49,37 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 30.07.2025 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,05 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 939,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 05.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Arm veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Arm-Aktie.

